EUROPA LEAGUE Vittorie fotocopia per Roma, Lazio e Fiorentina

Nei gironi di Europa League la Roma passa 2-1 in Finlandia contro l'Hjk. Stesso risultato per la Lazio, che all'Olimpico batte i danesi del Midtjylland. E altro 2-1 anche per la Fiorentina, che al Franchi rimonta i turchi dell'Istanbul Basaksehir e si assicura il passaggio ai sedicesimi di Conference.

