SERIE C Vittorie in trasfera per Montevarchi e Fermana

Continua il brutto momento del Teramo battuto a domicilio dal Montevarchi. I toscani la sbloccano in avvio di partita: Mercati la mette e Giordani la gira di testa sul primo palo. Prova a reagire il Teramo: Mordini in profondità e Giusti pulisce di pugno. Poi è Rosso a liberare il sinistro senza trovare la porta. Mentre di là Giordani è sempre pericoloso, l'acrobazia viene stoppata da Perrucchini. Ripresa, Jallow ruba e manda Gambale, Perrucchini alla grandissima tiene aperti i giochi. Di là Hadziosmanovic prende la mira, è solo esterno rete. Su Gambale c'è sempre super Perrucchini. Il pari arriva con Pinto di testa, ma è tutto fermo per fuorigioco, l'ultima mischia la spreca Cisco con conclusione alta.

Seconda vittoria consecutiva per una Fermana in grande ripresa. Bastano due minuti, Tassi sale e stacca: Pontedera colpito. Partita molto combattuta, pochissime le occasioni, Magnaghi se la trova sottomisura, ma il tocco non riesce. Ripresa, toscani che devono riprenderla e la riprendono. Bakayoko la aggiusta per il diagonale di Mutton. E' il pareggio che potrebbe di fatto aprire ad un'altra partita. Invece dura pochissimo, Pannitteri si gira e trova la decisiva deviazione di un difensore che manda Melgrati dall'altra parte. Pontedera con rabbia adesso, il tempo non è molto. Magnaghi la gira e Ginestra la tiene. Poi ancora Ginestra deve star sveglio su angolo malandro di Barba. E in pieno recupero nulla da fare pure per Benedetti, la Fermana esce dall'acqua alta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: