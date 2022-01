Vittorie in trasferta per Pescara e Vis Pesaro

Davanti agli occhi del Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli, maglia celebrativa per lui, il Pescara continua a correre e va a vincere in casa della Viterbese. Palla perfetta di Rasi per Ferrari, il centroavanti lasciato colpevolmente solo gira in porta per il vantaggio Pescara. Capolavoro di D'Ursi per il raddoppio poco dopo la mezz'ora. Riceve, la guida, la sposta, poi fa partire un destro preciso sul palo lontano. Gran goal e raddoppio Pescara. Tutto già deciso nel primo tempo quando una carambola tra due difensori della Viterbese, favorisce Rauti, sinistro prepotente e per la squadra di Auteri la ripresa sarà poco più che un allenamento. La solita punizione alla Mariolino Corso, sinistro straordinario di Volpicelli vale solo per le statistiche e per chi ha pagato il biglietto. Allo stadio Rocchi di Viterbo, Pescara batte Viterbese 3-1.

Colpo della Vis Pesaro che va a vincere in casa della Pistoiese con il tuffo di testa di Gucci. Parte male l'avventura di Marco Alessandrini sulla panchina dei toscani. Allo stadio Marcello Melani di Pistoia, Vis Pesaro batte Pistoiese 1-0. Terminano 0-0, Aquila/Montevarchi – Pontedera, Gubbio – Grosseto e Fermana – Carrarese.