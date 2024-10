SERIE C Vittorie per Carpi e Ternana. La Spal non sa proprio vincere Carpi – Arezzo 2-1; Sestri Levante – Ternana 0-1; Spal – Pianese 1-1

Il Carpi batte una delle squadre più in forma del campionato: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro per i toscani, che vanno sotto in apertura. Gran gol del 20enne Filippo Puletto. Il vantaggio dura solo cinque minuti. Molto bravo anche l'arbitro a lasciar correre sul netto fallo ai danni di Pattarello; l'azione prosegue e gran stoccata in buca d'angolo del ghanese Eklu. L’Arezzo ha la possibilità di operare il sorpasso: fischiato il rigore per fallo su Gaddini. È lo stesso Gaddini a occuparsi del penalty, ma la sfera colpisce il palo; sulla ribattuta conclusione di Lazzarini, Sorzi respinge con i piedi. Il Carpi trova il gol del raddoppio con Gerbi. Allo Stadio Cabassi di Carpi, Carpi batte Arezzo 2-1.

La Ternana passa in Liguria con il Sestri Levante, ma con molta fatica. Per i tre punti serve un calcio di rigore a tempo scaduto per fallo di Montebugnoli su Cianci. Cicerelli non sbaglia dagli undici metri. Allo Stadio Comunale Giuseppe Sivori, Ternana batte Sestri Levante 1-0.

Botta e risposta tra Spal e Pianese. Gli estensi passano in vantaggio con il gol di testa di Rao. Rocambolesco pareggio in pieno recupero su azione d'angolo: l'ultimo tocco porta la firma di Mignani. Al Paolo Mazza di Ferrara, Spal-Pianese 1-1.

