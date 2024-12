CHAMPIONS LEAGUE Vittorie per Juventus e Milan pareggia il Bologna buona la prestazione delle squadre italiane impegnate nel mercoledì di coppa

Vittorie per Juventus e Milan pareggia il Bologna.

Juventus batte Manchester City 2-0 in una partita della sesta giornata della Champions League. Il Milan soffre ma batte la Stella Rossa in casa per 2-1, mentre il Bologna esce indenne dalla trasferta a Lisbona contro il Benfica. Finisce 0-0.

