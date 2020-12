SERIE A Vittorie per Milan, Inter e Roma. Stop per Napoli e Atalanta

Vittorie per Milan, Inter e Roma. Stop per Napoli e Atalanta.

Nella 14ma giornata della serie A di calcio il Milan capolista la spunta al 92' battendo la Lazio a San Siro per 3-2. Stesso risultato per la Roma all'Olimpico, che supera a fatica il Cagliari ed è terza. L'Inter seconda vince 2-1 a Verona. Napoli fermato 1-1 in casa dal Torino, 2-2 l'Atalanta a Bologna. Sampdoria-Sassuolo 2-3, Spezia-Genoa 1-2 e Udinese-Benevento 0-2.

