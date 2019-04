Vittorie per Sud Tirol, Giana e Feralpi

Il Sud Tirol batte la Sambenedettese e centra con matematica la qualificazione ai play off. Il match si sblocca a fine primo tempo, minuto 42 Romero non controlla il cross di Fink, Morosini col sinistro infila l'1-0. Un paio di minuti e arriva il pareggio momentaneo ospite. Rapisarda la mette, Stanco anticipa Vinetot e batte Marconi. Il gol partita per i sudtirolesi al minuto 86 porta la romagnolissima firma di Gianluca Turchetta. Il fantasista salta Gelonese e batte Sala per il definitivo 2-1. Giostra del gol a Gorgonzola, la Giana vince contro il Monza una battaglia forse decisiva per la corsa alla salvezza diretta. Otto minuti e passano gli ospiti: Anastasio taglia fuori la difesa e il diagonale di Brighenti fa 0-1. A metà tempo riemergono i padroni di casa, Rocco brucia Solerio e di testa batte Marconi. Ripresa e sorpasso, fa tutto Jefferson, Perna non interviene e Rocco invece fa doppietta. Due minuti dopo la Giana la chiude, Rocco steso in area, del calcio di rigore si incarica Perna per il 3-1. A 20 dalla fine il Monza prova a rientrare in gioco, il tiro contenuto di Brighenti genera una mischia risolta da Ceccarelli. Insalata di cartellini nel finale, ma il risultato non cambia più. La Feralpi soffre un tempo, la Vis fa di più e meglio. Lazzari sbatte sulla traversa e poi nella ripresa il lombardi cambiano volto e con un sinistro di Ferretti fanno saltare il banco. Finisce 0-0 Fano-Renate e finisce 0-0 anche Fermana-Ternana. Le fere non hanno ancora vinto nel 2019 e Vantaggiato si fa parare un rigore da Marcantognini.