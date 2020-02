LA FINE DEL SANTARCANGELO CALCIO Vlado Borozan "Non ho saputo proteggere l'investimento di Mestrovic. Motivo? siamo in pubblico non fatemi parlare" Il Direttore Generale della Vis Pesaro Vlado Borozan torna sul suo passato a Santarcangelo e le sue sono parole forti

Dopo la presentazione di Giuseppe Galderisi nuovo tecnico della Vis Pesaro ha parlato ai nostri microfoni il Direttore Generale Vlado Borozan. Borozan, torna a parlare della fine del progetto Santarcangelo e le sue sono parole molto dure. " E' una ferita aperta, è stato rubato un sogno - ha dichiarato Borozan. Mi tengo stretto - continua - l'articolo fatto da Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro) il quale ha scritto che non deve esistere più un caso Santarcangelo. Lo sanno tutti che abbiamo conquistato una salvezza insperata, che aveva del miracoloso, ma poi ci hanno spinto giù. Con questo - aggiunge il DG della Vis Pesaro- si è persa un'opportunità di tenere in piedi una società meritevole, una società seria, e mi dispiace molto soprattutto per i tifosi che sanno che abbiamo combattuto con tutte le nostre forze per restare in categoria ma purtroppo non ci siamo riusciti". Contatti con Mestrovic?"No. Questa cosa ha lasciato il segno anche sui rapporti, perchè ho garantito a Mestrovic un certo tipo di progetto e non ho saputo proteggere il suo investimento da certe cose che .... non fatemele dire pubblicamente"









