SERIE C Vola il Cesena: 3-0 all'Aquila Montevarchi e 4ª vittoria di fila Non si fermano più i bianconeri di Mimmo Toscano: Udoh segna in chiusura di frazione, Corazza (7 gol in campionato) raddoppia a stretto giro di posta. Nella ripresa Calderoni realizza il 3-0 che mantiene il Cavalluccio in scia delle prime della classe.

Uno-due micidiale a fine primo tempo, un altro lampo ad inizio ripresa e la pratica Aquila Montevarchi è presto liquidata. Questo Cesena sembra il lontano parente di quello visto ad inizio stagione: ora la squadra gira, segna tanto, subisce poco, soprattutto vince. E' il quarto successo consecutivo per il Cavalluccio che passa in Toscana con un 3-0 senza appelli. Dopo 37 minuti di nulla, il vantaggio ospite arriva alla prima occasione creata: discesa di Albertini sulla destra, sul cross Corazza sfiora, Udoh invece non perdona. Piattone da due passi, Giusti non può nulla e il Cesena è avanti. Passano 120 secondi e gli uomini di Toscano mettono il lucchetto al match: azione che parte sempre da destra, campanile di Chiarelli sul quale Corazza si avventa e con un pallonetto morbido non lascia scampo a Giusti. Segnano sempre loro due: 4 in campionato per Udoh, addirittura 7 per Corazza.

E anche il secondo tempo parte come meglio non si potrebbe per il Cesena: ennesima scorribanda di Albertini – tra i migliori in campo – la deviazione di Tozzuolo costringe Giusti a smanacciare sui piedi di Calderoni che schiaccia con il mancino e sigla il definitivo 3-0. Pomeriggio da ricordare per i bianconeri, nel finale è pura accademia: gran giocata del neo-entrato Ferrante, stop palleggio e sinistro che Giusti alza sopra la traversa cancellando il poker. L'Aquila Montevarchi – al quarto ko di fila – non si fa mai vedere, fatta eccezione per questa rasoiata di Lischi fuori non di molto. Di tacco, invece, Cristian Shpendi non impensierisce Giusti in quella che è l'ultima istantanea. Il Cesena trionfa e si prepara allo scontro di altissima classifica di sabato prossimo, contro il Gubbio capolista.

