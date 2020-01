SERIE C Vola la Vis Pesaro Seconda vittoria consecutiva dei biancorossi che al Riviera della Palme battono la Sambenedettese con un gol di De Feo

Al Riviera delle Palme si presenta una Vis Pesaro rimaneggiata dalle assenze di Voltan, Pannitteri e Botta oltre al nuovo acquisto Benedetti. Squalificato Cernigoi, il tecnico della Sambenedettese Paolo Montero manda in campo dal primo minuto Francesco Grandolfo, attaccante prelevato proprio dalla Vis Pesaro. Non è passato nemmeno un minuto, quando Volpicelli anticipa l'avversario ma gira debolmente verso la porta di Puggioni. Iniziativa rossoblu sulla sinistra con Orlando ma Puggioni è attento e mette in angolo. Al 25esimo, Lazzari dalla distanza, nessun problema per l'estremo difensore della Sambenedettese. Protestano gli ospiti per questo contatto in area tra Biondi e De Feo, l'arbitro ben appostato fa proseguire

Secondo tempo, Di Pasquale svetta sull'angolo di Frediani, palla centrale, bloccata da Puggioni. Poco dopo, azione fotocopia con la deviazione di Frediani, tra le braccia dell'ex numero 1 di Chievo e Sampdoria. Brutta entrata di Di Pasquale su Di Nardo, inevitabile il cartellino giallo. A meno di un quarto d'ora dal termine, difesa rossoblu completamente scoperta e De Feo ha tutto il tempo di saltare Massolo e depositare in rete il pallone del vantaggio. Piove sul bagnato in casa Samb che sotto di un gol, resta anche in 10 uomini per il secondo giallo a Di Pasquale. La Vis Pesaro vince ancora e si avvicina alla zona play-off mentre la Sambenedettese è costretta a rivedere le proprie ambizioni di vertice.



