PRIMI VERDETTI IN ARRIVO Volata Serie C: Modena-Reggiana per la B, il Cesena difende il 3° posto, Imolese-Grosseto corsa al playout I bianconeri hanno un buon margine su Entella e Pescara (che ha esonerato Auteri, sostituito da Zauri) e puntano all'accesso diretto ai playoff nazionali. Rossoblu e maremmani lottano per evitare la retrocessione diretta.

Tre giornate da giocare e tre situazioni nevralgiche per un Girone B che si avvia verso i suoi primi verdetti. In primis, la lotta per la promozione diretta in Serie B, ormai da tempo corsa a due tutta emiliana. Nonostante il ko a sorpresa con la Pistoiese, il Modena ha ancora 4 punti sulla Reggiana. Decisivo o quasi il derby con la pericolante Imolese: in caso di vittoria i canarini avrebbero già un piede e mezzo in una B dalla quale mancano dal 2016, e la promozione sarebbe anche aritmetica se, al contempo, la Regia perdesse a Fermo. Altrimenti, se coi rossoblu non fosse vittoria e i granata vincessero, tornerebbe tutto in bilico, considerando anche la parità negli scontri diretti tra le due contendenti. Negli altri due turni, il Modena ha il Gubbio – 6° ma ormai stabilizzato in classifica – e Pontedera, mentre la Reggiana, prima del Teramo, avrebbe un delicato incrocio con l'Entella.

Entella che, insieme al Pescara, è una di quelle da cui deve guardarsi il Cesena, che da terzo andrebbe diretto alla fase nazionale playoff. Dopo i risultati di domenica i bianconeri sono in una situazione simile al Modena, potendo contare su un tesoretto di 4 punti sui liguri (battuti nello scontro diretto proprio nel weekend) e 5 sugli abruzzesi, freschi di ko a Lucca. Ko costato la panchina ad Auteri, esonerato oggi e sostituito da Luciano Zauri.

Cesena che gode di un calendario abbastanza tranquillo e tutto toscano: Montevarchi e poi Carrarese (già in sicurezza) e Siena. Tutti avversari in lotta salvezza invece per il Pescara (Grosseto, Pistoiese e Imolese), mentre l'Entella ha forse il percorso più complicato: una Viterbese in ascesa e in striscia utile, la già citata Reggiana e infine la Fermana.

Capitolo salvezza: la retrocessione diretta pare ormai una questione tra Grosseto, ultimo, e Imolese, che sta a +1. Decisamente ostico il calendario rossoblu: l'occasione è la sfida con una Vis Pesaro che ormai non ha nulla da chiedere, prima e dopo però ci sono Modena e Pescara. Pescara che sabato affronta proprio il Grosseto, che punterà a giocarsi tutto con le più morbide Lucchese e Olbia. Il +5 sui maremmani è una mezza assicurazione playout per Viterbese, Fermana e Pistoiese, che in caso di filotto possono ancora inguaiare Montevarchi, Olbia e Siena. Per Teramo, Carrarese e Potendera, invece, manca solo l'aritmetica a certificarne la salvezza.

