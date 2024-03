SERIE D GIRONE D Vullo: "Per noi una vittoria vitale contro una grande". Cassani: "Restiamo sereni e compatti" Nel dopo partita visibilmente soddisfatto e quasi incredulo il tecnico del Progresso Matteo Vullo. L'allenatore del Victor San Marino non cerca alibi; troppe disattenzioni

Per il tecnico del Progresso Matteo Vullo, sono tre punti di puro ossigeno per la classifica dei bolognesi. Stefano Cassani non fa drammi anche se è una sconfitta che frena le ambizioni dei biancoazzurri.

Nel video le interviste

