Weah: "Il razzismo è una malattia. Va estirpato dal calcio" La leggenda del Milan ed ex presidente della Liberia ha parlato a margine dell'incontro di Rabat, come capitano onorario del Players' Voice Panel

Tra i partecipanti all'incontro che ha portato alla nascita del Forum Fifa di consultazione dei calciatori c'erano anche i rappresentanti del Players' Voce Panel, un comitato composto da 16 leggende del calcio maschile e femminile chiamate a sostenere la campagna Global Stand Against Racism. A margine della riunione di Rabat, il capitano onorario del Panel, George Weah, ha definito il razzismo "una malattia", proseguendo: "Non possiamo continuare a tollerare il razzismo nello spazio pubblico, soprattutto sul campo, dove tutti dovrebbero lavorare insieme, divertirsi insieme e quindi godersi il bello del gioco del calcio. Come ex calciatore e poi ex leader della Repubblica di Liberia, la mia voce è fondamentale perché ho giocato e ho subito razzismo durante la mia carriera. Quindi, penso di essere uno dei giocatori che si trovano nella posizione per dire 'No al razzismo'".

"Sappiamo tutti che il calcio sia uno sport universale: è l'unica cosa che unisca così tante persone - ha aggiunto Weah -. Ci emozioneremo sempre quando c'è una partita perché il calcio unisce le persone. Unisce il mondo intero e questo lo rende bello. Sono contento di aver giocato a questo sport e di aver sperimentato in ogni modo, in ogni forma, il comportamento di diverse nazionalità. Alcuni portano amore, altri odio. Alcuni sono razzisti, altri no. Ma alla fine, ciò che conta è eliminare l'aspetto negativo dello sport, che è il bullismo sui giocatori, il mettere i tifosi contro i tifosi, perché l'essenza del gioco è unire, divertirsi, giocare, amare il gioco".

