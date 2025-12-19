Women's Champions League: Juventus - Wolfsburg negli ottavi

A Nyon sorteggiata la fase a eliminazione diretta della UEFA Women's Champions League. L'urna svizzera ha decretato che la Juventus Women affronterà il Wolfsburg nel playoff. Le bianconere, reduci da uno straordinario percorso nella fase a campionato chiusa all'ottavo posto, giocheranno la gara di andata in trasferta il 12 febbraio, una settimana più tardi i ritorno a Torino. In caso di passaggio del turno le bianconere, tra le quali gioca l'italo/sammarinese Chiara Beccari, sfiderà il Lione nei quarti di finale. L'atto conclusivo della Women's Champions League si giocherà il 23 maggio a Oslo.