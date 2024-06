EURO 2024 Zaccagni salva una povera Italia (1-1) Il gol del romagnolo riprende la Croazia e manda gli azzurri agli ottavi

Zaccagni salva una povera Italia (1-1).

Il salvagente azzurro viene dalla spiaggia di Bellaria: è il romagnolissimo Mattia Zaccagni a salvare un'Italia bruttina e spompata dalla precoce eliminazione. Fanno un po' di più i croati, al capolinea tra una attempata generazione di fenomeni e ricambi attrezzati il giusto. Devono vincere, mentre alla piccola Italia basta il pari.

Ci sono le grandi mani di Gigio Donnarumma a rimediare le troppe amnesie difensive. L'Italia si vede un paio di volte a metà tempo con Retegui cercato poco e male dalla regia piatta di Jorginho. E quando si accende l'asse Inter, Barella-Bastoni c'è Livakovic a mettere in corner. Se finisce senza gol un primo tempo bruttino, comincia ben peggio il secondo. Il cross di Kramaric incoccia il braccio malandro di Frattesi. L'arbitro è coperto, ma richiamato dal Var dice che è rigore tutta la vita. Dal dischetto l'infinito Modric, finisce tra i guantoni di Donnarumma.

Sul proseguo dell'azione un'Italia versione "pericolo scampato" difende malissimo. Donnarumma mette un'altra pezza, Modric invece un'altra perla. È il gol che qualificherebbe i croati, Spalletti rimescola un po' di cambi, raschia tutto quel po' di talento seduto in panchina. Si gioca, tra gli altri, Chiesa e Zaccagni. C'è Bastoni che va alto dall'angolo. Per la Croazia si aprono spazi interessanti in contropiede, l'Italia prova anche il doppio centravanti e tutte quelle cose che si provano prima di tornare a casa. Scamacca non ci arriva, sa di sentenza.

Ma all'ultimo respiro Calafiori va in verticale e vede Zaccagni. Destro a giro che è al contempo una benedizione e una meraviglia. L'1-1 salva l'Italia. Il dramma adesso è croato. Gli azzurri vanno agli ottavi, se la vedranno con la Svizzera.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: