SERIE C Zaccagno para tutto. La Torres batte la Carrarese e vola in vetta alla classifica I sardi battono 2-0 la Carrarese, grazie alle super parate di Zaccagno e salgono in testa alla classifica in solitaria e a punteggio pieno

Parte meglio la Carrarese, la squadra di Alessandro Dal Canto va alla conclusione due volte prima con Schiavi, blocca Zaccagno, poi con la difesa della Torres alta, Panico ben servito va alla conclusione deviata in angolo da Giorico. Altra chiamata per Zaccagno dalla media, sempre attento l'ex Rimini. La squadra di Alfonso Greco si espone troppo e la Carrarese va ancora vicinissima al gol: Della Latta allarga per Panico, diagonale largo. Altro buco centrale dei rossoblù, questa volta Panico nel corridoio per Simeri, è sempre l'ottimo Zaccagno a tenere in piedi la sua squadra. Primo tempo solo Carrararese e la ripresa comincia esattamente nello stesso modo, l'argentino Schiavi ancora dalla distanza, sfera che sibila accanto al palo. Come spesso accade nel calcio chi sbaglia troppo poi subisce. Francesco Ruocco raccoglie si aggiusta il pallone e lascia partire un destro di rara bellezza. Secondo gol per l'attaccante napoletano in questo campionato, in precedenza gol all'esordio contro la Recanatese. Andrea Zaccagno spegne ancora una volta gli ardori di Schiavi, a Rimini dovranno spiegare il motivo per cui si sono lasciati sfuggire un portiere di questo livello. La Torres raddoppia su rigore trasformato da Scotto. Dall'altra parte continua lo show di Zaccagno, altro grande intervento su Panico, ma non è ancora finita perchè il portierone della Torres si toglie anche il lusso di parare un rigore a Morosini. La Carrarese sbatte su Zaccagno, la Torres grazie al suo numero 1 vola in testa alla classifica. Al Vanni-Sanna di Sassari, Torres batte Carrarese 2-0.

