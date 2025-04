Zaccheroni: "Il clamoroso errore del Milan, la rinuncia a Maldini". Poi arriva Pecci e gli 'ruba' la scena

Alberto Zaccheroni è possibile rinunciare a un uomo di carisma come Paolo Maldini?

"Io lo adotterei come figlio, quindi su questo punto puoi immaginare qual è la mia risposta. Paolo Maldini è sempre stato l'anima di questa squadra, anche quando l'ho avuto io come capitano e come giocatore, era veramente il Milan. E quindi vederlo fuori, quella non l'ho capita".

C'è anche in diretta Eraldo Pecci.

"E' un amico, è mio fratello. Gli ho insegnato tutto io, dopo lui si è dimenticato perché ha battuto un po' la testa, ma gli ho insegnato tutto io".

Tutto in presa diretta, Eraldo, che partita sarà quella di stasera?

Purtroppo io devo guardare sempre le partite, faccio fatica a guardarle tutte. Il tuo Bologna? Uno spettacolo, la squadra più in forma nel campionato. Ieri giocavo contro quella forse più motivata. Questi luoghi comuni mi fanno ridere, quando dicono che il Napoli ha il vantaggio di non fare le coppe. Nel secondo tempo cala sempre, non è un gran vantaggio non fare le coppe. Forse le coppe ti arricchiscono. Scusa, non volevo rubare la scena".