Le condizioni di Alberto Zaccheroni sono migliorate. L'ex tecnico tra le altre di Milan, Inter e Juventus resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove con un intervento chirurgico gli è stato ridotto l'ematoma da trauma cranico provocato dalla caduta avvenuta in casa venerdì pomeriggio. Zaccheroni non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.