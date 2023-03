ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Zambrini: "Punto strameritato". Cassani: "Non voglio sentir parlare di attenuanti" Il tecnico del Sant'Agostino Zambrini si dichiara molto soddisfatto. Il suo Sant'Agostino è la prima squadra capace di strappare punti ad Acquaviva. Casssani non digerisce l'atteggiamento dei suoi

Il Sant'Agostino è la prima squadra capace di stoppare il Victor ad Acquaviva dove erano arrivate 15 vittorie su 15 per il Victor. Con questo pareggio la squadra di Cassani non centra la decima vittoria consecutiva che sarebbe stato record stagionale. restano nove punti di vantaggio sul Progresso. Mercoledì si torna in campo ad Acquaviva alle 20.30 con il Diegaro.

Nel video le interviste

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: