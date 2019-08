Zamparo:" ci dispiace per i tifosi ma il campionato sarà un'altra cosa". Scotti:"errori? La cosa più bella l'ho sentita da un bambino di 9 anni"

Luca Zamparo va dritto all'argomento:"ci dispiace per i tifosi, perchè perdere un derby non è mai bello, ma sono certo che in campionato sarà tutto diverso, per noi e per loro". Francesco Scotti ci mette la faccia nonostante il doppio errore. il portiere dimostra ancora una volta la sua professionalità affrontando la stampa nel dopo partita. "La cosa più bella - dichiara Scotti- è quella che mi ha detto un bambino di 9 anni al termine del primo tempo. Dagli errori si impari. Questo è un bambino - precisa Scotti- che alleno ad un Camp, e sono felice perchè è evidente che qualcosa di buono gli ho trasmesso. Poi è chiaro - conclude Scotti- che sono stati due errori colossali e mi prendo tutte le responsabilità"