Zamparo verso Carpi, Polidori a Piacenza

In attesa del via ufficiale alla trattative, è già in ebollizione il mercato. Nonostante il deludente girone d'andata Luca Zamparo ha tanti estimatori. L'attaccante del Rimini è ormai certo che cambierà maglia, conteso da Carpi e Sud Tirol con gli emiliani che sembrano in vantaggio. Sud Tirol che sta cercando di correre ai ripari visto che con ogni probabilità perderà il bomber Morosini in procinto di accettare la principesca offerta del Monza. Il diesse altoatesino Paolo Bravo ha pensato per la sostituzione anche a Francesco Stanco della Ferlapi Salò. Alessandro Polidori, in uscita dal Siena, è in procinto di firmare col Piacenza, alla caccia di un centravanti dopo la rescissione con Cacia.