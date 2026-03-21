Zanini: "I ragazzi hanno dato tanto", Parlato: "Accettiamo il pari"

Nel dopo partita un po' amaro in bocca per il Pietracuta di Massimo Zanini:

"Diciamo che ci eravamo fatti un po' la gola, però insomma i ragazzi credo che abbiano dato tantissimo. Non dimentichiamo i punti di distacco tra le due squadre. È chiaro che loro sono un'armata e noi ci stiamo ritrovando. Semplicemente questo".

Forse per rammarico, anche perché l'unico errore.

"Abbiamo concesso una mattonella, una mattonella di un metro per un metro e lì ci hanno colpito, però non posso dire niente. I ragazzi, ripeto, hanno fatto una buona prestazione. Potevamo colpire anche diversamente in altre situazioni, però ci accontentiamo anche di un punto perché insomma questo risultato ci dà molto morale".

Non si sono visti tutti questi punti di differenza oggi però?

"Questo è un complimento, per cui lo giro direttamente ai ragazzi perché si stanno impegnando molto. Ci stiamo ritrovando, come detto prima. Stiamo caricando un pochino di lavoro e forse qualcosa si vede sul campo".

La sostituzione di Giacopetti, in questi casi dicono che è proprio bravo l'allenatore.

"No, è bravo il giocatore. L'allenatore mette a disposizione i ragazzi che ci sono. I ragazzi che si impegnano vanno premiati. Qualcuno era stanco, come avevo detto prima. E quindi niente, si dà spazio a tutti i ragazzi. È un 2006, per cui ha bisogno di tempo. Si è fatto trovare pronto e a noi basta questo".

Adesso andate verso la sosta della nazionale di San Marino. Quando si riprenderà veramente un rush finale?

"Ecco, non so se questa sosta ci fa bene perché siamo un po' sulle ali dell'entusiasmo, perché chiaramente i punti che stiamo facendo ci danno morale. E quindi non so quando ritorneremo a giocare, insomma, in che stato saremo. Ce la metteremo tutta".

Accetta il pari il tecnico del Calcio Ferrara Carmine Parlato:



"Dall'inizio ci abbiamo provato. I primi 45 minuti è stata abbastanza equilibrata. Poi abbiamo provato ad alzare il baricentro. Loro sono stati bravi, su un errore nostro, ad andare in vantaggio. La squadra non ha mollato come ha sempre fatto. Siamo andati a pareggiare la partita poi nei minuti finali, la mancanza di lucidità, potevamo andare a finalizzare meglio. Ci prendiamo questo pareggio. Sappiamo che ci serve a poco, però a malincuore dobbiamo accettarlo".







