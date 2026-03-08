ECCELLENZA 2025-2026 Zanini: "La risposta c'è stata", Mordini: "Il risultato è giusto"

Nel dopo partita i due tecnici parlano di pari giusto:

"Rigori vanno tirati, vanno segnati - ha detto Massimo Zanini tecnico del Pietracuta - Quando vanno fuori dobbiamo sempre fare il mea culpa. Troppe colpe non ci sono, perché chi lo batte può anche sbagliare. Io ho visto una buona risposta dai ragazzi, per cui da qui si parte".

Dal punto di vista dei calci di rigore è stato abbastanza sfortunato. Il Pietracuta ne ha sbagliati diversi.

"Probabilmente è una continuazione. Anche nel mio arrivo c'è qualcosa da rivedere. Magari battendone qualcuno in più, oppure cambiando anche il tiratore. Ma dico che questi ragazzi hanno voglia di fare e ci sta anche sbagliare un rigore".

Cosa è mancato?

"Niente, io direi che la risposta la squadra l'ha data. I cambi si sono stati all'altezza, per cui io credo che il proseguo sarà solamente questo. Continuare nelle situazioni che stiamo creando. Tre allenamenti sono pochi per dire cosa manca realmente".

"Il risultato è giusto, buono - ha detto Daniele Mordini tecnico del Cava Ronco - Abbiamo fatto bene il primo tempo. Dopo nel secondo abbiamo fatto un po' più di confusione, soprattutto con la palla dove dovevamo essere un po' più bravi. Però venivamo da un periodo non positivissimo. In un campo difficile contro una squadra, secondo me, forte. Quindi va bene".

Per quanto riguarda la classifica, contento?

"La classifica? Mancano ancora dei punti, perché siamo partiti con il nostro obiettivo che era quello della salvezza. Abbiamo fatto molto bene il giorno in andata. Il giorno di ritorno stiamo facendo più fatica. Però dobbiamo essere contenti di ciò che abbiamo fatto fino adesso, perché è un campionato molto difficile con squadre molto attrezzate. E quindi continuare a lavorare con positività e voglia".

