ROMA Zaniolo fa crack, rottura del crociato

Brutte notizie per Nicolò Zaniolo: il centrocampista della Roma si è procurato la rottura del crociato del ginocchio destro con lesione del menisco nella sfida contro la Juventus. Zaniolo, uscito in barella al 35', è stato subito trasportato a Villa Stuart dove è arrivato il responso. Verrà operato nel pomeriggio dal Prof.Mariani, l'obiettivo – molto complicato – è quello di tornare in campo per gli Europei.



