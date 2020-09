Zaniolo: rottura del legamento, fuori sei mesi

Diagnosi durissima per Zaniolo. Il centrocampista della Roma infortunatosi contro l'Olanda sarà costretto a operarsi per la rottura del crociato del ginocchio. È stato lo stesso giocatore attraverso i social ad annunciarlo: "Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto... tornerò presto!".

Per i tempi di recupero si parla di almeno sei mesi di stop. Zaniolo sarà operato domani mattina a Villa Stuart dal dottor Mariani.