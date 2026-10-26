ECCELLENZA Zannoni segna ancora, il Rimini va a +6: 2-0 all'Imolese Terzo gol in campionato per il centrocampista sammarinese che indirizza il successo dei biancorossi nello scontro diretto del "Galli" contro l'Imolese. A chiudere la contesa e firmare il definitivo 2-0 è il neo-entrato Vitucci: Rimini a +6.

Due gol per scacciare i possibili fantasmi e allungare in vetta. E' una domenica da sogno per il Rimini che, dopo l'inciampo casalingo contro il Sanpaimola, riparte come aveva lasciato: vincendo. E questa volta lo scalpo è di quelli importanti: l'Imolese, prima inseguitrice dei biancorossi. 2-0 nello scontro diretto al “Galli” e prima mini-fuga in Eccellenza con i rossoblu ora a -6. Imola che si fa preferire nei primi 20 minuti: Gasperi si fa tutto il campo e ci prova da fuori, passando non troppo lontano dalla porta difesa da Roberto. Il Rimini si accende nel finale di frazione, flirtando un paio di volte con il vantaggio: la chance più importante al tramonto con il destro a giro del solito Cicarevic, smanacciato in corner da un attento Giacomel.

La svolta del match a inizio ripresa. Minuto numero 52: Belcastro manda in porta Cipriani che, a tu per tu con Roberto, non inquadra lo specchio e si divora il possibile vantaggio Imolese. Ribaltamento di fronte e il vantaggio lo trova il Rimini: Carlini si accentra e – di fino – imbuca per Samuele Zannoni, glaciale di fronte a Giacomel. Tocco d'esterno ad anticipare il portiere avversario, 1-0 Rimini e festa grande sotto il settore ospiti. Per il centrocampista sammarinese è il secondo centro consecutivo, il terzo in questo scorcio di campionato. Zannoni si conferma uomo in più per questo Rimini che – sbloccata la contesa – chiude i giochi poco dopo: Vitucci, appena entrato, batte ancora Giacomel con un tocco sotto. I biancorossi – a Imola in maglia grigia – vanno sul 2-0 e amministrano. I padroni di casa si vedranno solo nel finale con il colpo di testa pericoloso ma a lato di Gasperi e l'espulsione per doppia ammonizione di Baietti, dopo un intervento in ritardo su Carnesecchi. Titoli di coda al “Galli”, gli uomini di Gadda infilano l'ottavo successo in nove partite e salutano la concorrenza.

Si ringrazia Icaro TV per le immagini

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