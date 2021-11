SERIE C

Zebi: "Cesena percorso straordinario"

Il DS del Cesena, ieri ospite di Cpiace si dichiara molto soddisfatto del percorso della squadra di Viali fatto fino a qui e molto dispiaciuto per le critiche ricevute dopo il pareggio per 0-0 con la Pistoiese. Il Cesena è al secondo posto in classifica