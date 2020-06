SERIE C Zebi e il nuovo corso: "Voglio una squadra in cui la città si riconosca"

L'atto primo dell'anno che verrà è un volto nuovo. Seminuovo per la verità perché quando Moreno Zebi frequentava il centrocampo a Cesena ci ha vinto un campionato. Era l'alba del primo Bisoli e l'inizio di un pezzo di storia. 11 anni, un mestiere dopo, riecco Zebi a Cesena a rilevare da Alfio Pelliccioni il testimone della ripartenza. Under e linea verde sono il marchio di fabbrica del nuovo corso fin dalle origini, e sbagliare poco sarà fondamentale per alzare l'asticella e provare a giocarsela con le prime della classe.

Nel video di Cesena FC, la presentazione del nuovo Direttore Sportivo Moreno Zebi.



