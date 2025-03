SERIE C Zecca illude la Torres, poi la Ternana ne fa 3 (3-1)

Tanti nomi non fanno la forza di una squadra, ma indubbiamente aiutano. E così la Ternana ne fa 3 in rimonta ad una Torres scappata via all'alba del match con Varela che pesca Zecca dall'altro lato, l'esterno incrocia di testa e fa palo-gol. Avvio spumeggiante di qua e di là, Terni rientra subito: Casasola la mette, Cianci non la trova, ma c'è Curcio per l'1-1. Se l'avvio è promettente, il proseguo anche. Cicerelli cerca l'angolo e trova Zaccagno. La Torres ribatte colpo su colpo, Varela accelera, si accentra e sbaglia di poco la porta. La Ternana la ribalta dopo la mezz'ora. Aloi prende palla, salta un avvesario, cambia piede e infila il 2-1. Prima dell'intervallo Cianci per chiuderla lì, fa la guerra col difensore poi chiude troppo il diagonale.

Ripresa e scorrono i titoli di coda: punizione di Tito, Casasola la stoppa e pulisce per l'entrata perfetta di Capuano. Di lì in poi i padroni di casa vogliono congelarla e la congelano, rischiano solo per una follia di Vannucchi, graziata dall'altruismo di Fischanaller che anziché concludere serve Mastinu in fuorigioco. Dal sospetto alla realtà dal rischio di un campionato a 2, a un campionato a 2.

