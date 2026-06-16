TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Zenga ricorda il CT Vicini: "Quella Nazionale meritava un trofeo"

Il Premio è organizzato dal Panathlon Club Cesena del Presidente Dionigio Dionigi

di Roberto Chiesa
16 giu 2026

 Walter Zenga a Cesenatico per un premio intitolato al commissario tecnico delle Notti Magiche, che è stato il suo commissario tecnico:

"Sì, giustissimo anche perché poi abbiamo perso una finale Under 21 sempre con il mio Commissario Tecnico e siamo stati veramente "Vicini", giusto per usare il suo nome, a scrivere una storia importante che purtroppo non siamo riusciti a farlo ma penso che abbiamo regalato tante belle serate a tutti quanti".

Ecco avete giocato indubbiamente il miglior calcio, tu hai fatto il record di imbattibilità, un terzo posto vissuto quasi come un fallimento, che effetto ti fa a distanza di qualche anno quando ai Mondiali non ci andiamo neanche più?

"Beh a me ha sempre fatto un effetto di dispiacere perché mi è sembrato di aver deluso tante persone e il fatto di aver finito un Mondiale da imbattuti con sei vittorie e un pareggio e arrivare terzi era una cosa che non c'è mai andata giù ma anche, ripeto, anche la sconfitta ai rigori dell'Under 21 con la Spagna a Valladolid è stata una cosa che ci ha lasciato tanto amaro in bocca. Ecco, forse quel periodo lì, quella Nazionale, il nostro Commissario Tecnico avrebbero meritato di alzare un trofeo perché indipendentemente dal mio record che tuttora esiste, ma avevo davanti della gente che, voglio dire...Bergomi, Ferri, Baresi, Maldini, Ancelotti. Ci davano una mano. Sì, magari gliela davo anch'io però, voglio dire, però era veramente, non dico facile, ma comunque con gente di questo calibro qua giocare era più semplice".





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio