SERIE D GIRONE D Zenith Prato penalizzato di 15 punti Dopo il caso del tesseramento irregolare i toscani si ritrovano all'ultimo posto con 21 punti

Confermate le anticipazioni della vigilia, la Sezione Disciplinare della LND piazza un -15 ai toscani per il "caso Tempestini" e riscrive tutta la classifica in coda. A oggi non ci sarebbero nemmeno i playout, con quattro retrocessioni dirette: Zenith, Fiorenzuola, Riccione e Sammaurese.

