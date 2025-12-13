SERIE C Zero goal e poche emozioni tra Juventus Next Gen e Pianese Un punto a testa tra piemontesi e toscani, che restano nella parte bassa della zona playoff

Juventus Next Gen e Pianese scelgono la via della diplomazia nel 18° turno di Serie C e decidono di prendersi un punto a testa, senza farsi male. Anzi, quasi non ci provano. Premono di più i bianconeri, che vanno per primi al tiro con una girata fuori di capitan Guerra, dall'area piccola.

Dall'altro lato, la Pianese ci prova con due punizioni consecutive dalla stessa zolla, ma Sodero, di sinistro, va solo vicino al bersaglio, mentre Bertini, di destro, calcia centrale, con Mangiapoco che alza in angolo. Nel finale di frazione arriva l'occasione migliore per la Juventus, quando Savio tira dalla lunetta dell'area di rigore e Filippis respinge affannosamente il pallone, che vede arrivare solo all'ultimo.

Con un Brambilla dall'espressione corrucciata in panchina, si passa al secondo tempo, dove l'unica vera emozione c'è al 54'. Sodero, lanciato in contropiede, è steso in area da Pedro Felipe: l'arbitro inizialmente assegna il tiro dal dischetto, ma poi è chiamato alla revisione tramite Fvs, dove emerge l'intervento sul pallone del difensore, con conseguente annullamento di rigore e cartellino giallo.

Le offensive della Pianese finiscono qui, quelle della Juventus si limitano a un aggancio sbagliato di Anghelé, su una verticalizzazione che lo aveva messo davanti al portiere, e a un colpo di testa respinto di Pedro Felipe su angolo, nel recupero. Finisce così senza reti e senza vere emozioni, con entrambe le squadre che ottengono il quarto risultato utile di fila e, per ora, restano nella parte bassa della zona playoff.

