MUSEO DELLE CERE Zico è anche una statua di cera

Zico è anche una statua di cera.

Al Museo delle Cere di Rio de Janeiro c'è una nuova statua. È quella dedicata ad Arthur Antunes Coimbra, meglio noto come Zico. Il settantunenne ex calciatore brasiliano, stella del Flamengo, era presente all'inaugurazione scatenando l'entusiasmo dei tifosi. Zico è considerato uno dei più grandi di tutti i tempi e la statua lo raffigura con la maglia del Flamengo del 1981 che ha indossato in campo. Nell'occasione l'ex capitano della Selecao ha parlato della crisi di vocazioni del calcio brasiliano e della fuga precipitosa all'estero dei pochi talenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: