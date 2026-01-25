SERIE D GIRONE F Zini: "La doppietta fa piacere ma sono più importanti i tre punti" Match winner di giornata l'attaccante dell'Ancona Andrea Zini autore della doppietta che ha dato ai dorici tre punti importantissimi per la parte alta della classifica

Andrea Zini autore dei due gol (il primo dopo 26 secondi il raddoppio al trentottesimo sempre del primo tempo) analizza la gara con il San Marino. "Chiaro - dichiara- che aver segnato dopo neanche trenta secondi ci ha permesso di impostare la gara come volevamo noi. Il San Marino ha fatto la sua partita, ma siamo stati bravi a non subire gol, e poi fare il secondo. Tre punti importantissimi per restare in alto. L'Ancona ha il dovere di crederci".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: