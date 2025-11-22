CAMPIONATO SAMMARINESE 0-0 nel big match tra Virtus e Tre Fiori Termina senza reti la sfida al vertice: Virtus e Tre Fiori restano in vetta alla classifica a quota 26 punti

Le difese sovrastano gli attacchi e la paura di perdere prevale su quella di vincere. Alla fine il big match tra le due capolista, Virtus e Tre Fiori, termina con un nulla di fatto. E' 0-0, poche occasioni in una partita fortemente condizionata da neve, pioggia e terreno molto pesante. L'occasione più importante dei neroverdi arriva subito: Scappini fa tutto quello che un bravo attaccante deve fare, protezione palla e destro in girata che però termina fuori di un soffio. Ancora Acquaviva: mischia furibonda in area piccola, né Scappini né Zenoni riescono a buttar giù il muro gialloblu. Tre Fiori che – nel finale di frazione – prende coraggio e ci prova con Benedettini: mancino sul primo palo, disinnescato da un attento Passaniti.

Proteste dei ragazzi di Girolomoni a inizio ripresa: Bernardi si ferma in area e perde il controllo per un momento, Amati frana da dietro sul 10 gialloblu ma il direttore di gara decide di far proseguire. Altra grande chance sponda Virtus quando Gori sale in cielo ma non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. Di là Passaniti smanaccia e involontariamente centra Scarcella sul petto, sfera che esce di poco. Nel finale sembra essere il Tre Fiori ad avere qualcosa in più: Rea ci prova di testa, Passaniti allontana e lo 0-0 lascia tutto invariato. Almeno per un'altra settimana ci sarà ancora una coppia in vetta.

