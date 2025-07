@FB: Fudbalski klub Budućnost Podgorica - zvanična stranica

Discorso qualificazione aperto tra i montenegrini del Buducnost Podgorica e i moldavi del Milsami Ohrei dopo il match di andata del secondo turno preliminare di Conference League, terminato 0-0. Tra una settimana, in Moldavia, si deciderà il prossimo avversario della Virtus nel Q3. Match che saranno in programma il 7 e il 14 agosto: andata in trasferta, ritorno a San Marino.

