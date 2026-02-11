Tante occasioni ma solo 0-0 tra Cosmos e Faetano. Serravalle si conferma solida – 4ª partita su 5 senza gol subiti – ma poco concreta – a segno solo in due degli ultimi 7 turni – e subisce l'aggancio della Juvenes; i gialloblu invece portano a tre la striscia di risultati positivi.

Primo tempo equilibrato, con due squilli per parte: sulla punizione di Gjurchinoski, Galesi anticipa Maioli e Damato salva murando Ambrosini, di là imbucata di Lenzu, sponda di Renzi e Abbadessa spreca calciando alto in libertà. Di nuovo Gjurchinoski parte in slalom dalla sinistra e cannona a rete, con Galesi a respingere, mentre sull'angolo di Peri Ambrosini se la svirgola addosso e Semprini gli evita l'autorete con un colpo di reni.

Ripresa e qui i gialloverdi prendono subito il controllo della situazione, spingendo forte ma mancando di precisione: Gaita carica dalla distanza e manda appena fuori dall'incrocio, poi punizione di Gjurchinoski per la schiacciata centrale di Ambrosini e Galesi a opporsi d'istinto puro.

Islamaj triangola con Hamati e quasi la piazza in buca d'angolo dalla mezzaluna, dopodiché il Faetano, sin lì in difficoltà, s'accende con 7' di fuoco. Tugliani si libera di Bufi e crossa per la testa di Contino, Semprini blocca in due tempi; sempre Tugliani va a svettare sul traversone di Kokeri, palla appena alta. Quindi tocca due volte a Zonzini, i cui tentativi da lontano vengono rimpallati da Semprini.

Passata la sfuriata è di nuovo il Cosmos ad alzare il baricentro, ancora senza fortuna: Ceccaroli calamita un pallone quasi uscito e serve per la stoccata sopra la traversa di Islamaj, infine, nel recupero, Tugliani è decisivo nel chiudere su Grieco, trovato sul palo lontano dalla punizione tesa di Gjurchinoski.

