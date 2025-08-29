1° giornata: Parte la caccia alla Virtus

Appena terminata l'estate infinita dei nero/verdi di Acquaviva usciti dalla Conference League con una fragorosa Standing Ovation torna il campionato sammarinese con la stessa Virtus che deve difendersi dalla attrezzatissima concorrenza. Ma andiamo con ordine. Prima giornata spalmata su tre giorni si comincia domani sera con quattro incontri: Libertas – San Marino Academy in diretta su San Marino RTV ore 21.15 a Dogana. Il rinnovato Tre Penne tra le candidate principali al ruolo di anti Virtus affronta il Fiorentino. Completano il quadro Murata – Faetano con i bianconeri che partono con – 9 in classifica e San Giovanni – Juvenes/Dogana. Sabato ore 17.30: Pennarossa – Domagnano; Folgore – Cailungo, Cosmos – Tre Fiori in Diretta su San Marino RTV.

Questa un'altra grande novità, l'emittente di Stato trasmetterà due incontri in diretta in ogni giornata. Domenica sempre alle 17.30 il big match tra Virtus e La Fiorita. Dei nero/verdi abbiamo già detto, il club di Montegiardino partirà con il – 5 in classifica anche se va detto, c'è in atto un ricorso che potrebbe assottigliare o azzerare la penalizzazione. A prescindere, la squadra di Ceci è sempre tra le più attrezzate per riprendersi lo scudetto che manca dalla bacheca di Montegiardino dal 2021-2022.

Griglia di partenza che vede in pole la Virtus; La Fiorita e il Tre Penne principali avversarie. Tre Fiori, Folgore e Cosmos possibili outsider, Fiorentino, San Giovanni e Juvenes/Dogana hanno organici per inserirsi nelle posizioni di vertice. Traguardo Play Off che si giocheranno anche Murata, Libertas, Faetano, Cailungo, Domagnano, Pennarossa, San Marino Academy.







