CAMPIONATO SAMMARINESE 12° Spiccano Fiorita – Juvenes/Dogana, e Folgore – San Giovanni San Marino RTV Sport trasmetterà in diretta Fiorentino – Murata (sabato) e Cailungo – Virtus (domenica) Le due partite visibili anche in streaming e sulla pagina ufficiale facebook di San Marino RTV

12° Spiccano Fiorita – Juvenes/Dogana, e Folgore – San Giovanni.

Non si è ancora spento l'eco dell'11° turno infrasettimanale che ha portato con se la prima sconfitta della Fiorita in campionato e la vittoria del sorprendente San Giovanni per 4-2 sul Tre Penne che è già tempo di pensare al 12° turno che comincerà domani alle 15. A Fiorentino il match clou tra Fiorita – Juvenes/Dogana. La capolista dovrà dimostrare che lo scivolone con il Murata è stato semplicemente il classico incidente di percorso. Il club di Montegiardino è già ampiamente qualificato per i play off, ma è normale che Nicola Berardi pensi a salvaguardare la miglior posizione, dopo aver dominato, fino a qui, il torneo. Sulla carta la Juvenes/Dogana è alla portata dei gialloblu ma è una formazione in crescita e che vuole qualificarsi per la post season, domani alle 15 a Fiorentino non regalerà niente alla capolista.

Sfida play off anticipata anche quella tra Fiorentino e Murata in programma a Montecchio e che la San Marino RTV trasmetterà in diretta. Il Murata ha il morale alto dopo aver inflitto la prima sconfitta in campionato alla Fiorita. Non sta male, anzi, nemmeno il Fiorentino capace in settimana di battere il Domagnano. Il quadro del sabato si conclude con altre due partite interessanti come: Libertas – Domagnano a Domagnano e Folgore – San Giovanni ad Acquaviva. Anche qui si ritroveranno di fronte due formazioni che stanno attraversando un ottimo momento, e stando alla classifica hanno anche le stesse ambizioni. La Folgore ha l'obiettivo di entrare nelle prime 4 per garantirsi un turno in meno nei play off. Il San Giovanni continua a brillare e con una vittoria potrebbe ambire ad entrare nelle prime 4 posizioni. Entrambe sono a quota 17. Domenica le altre tre partite che vanno a completare il 12° turno: Tre Penne – Cosmos a Fiorentino, Cailungo – Virtus ad Acquaviva ed in Diretta su San Marino RTV, e Pennarossa – Tre Fiori altro match tutto da seguire a Montecchio.





