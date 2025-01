Negli anticipi della 17esima giornata del campionato sammarinese vince il Tre Fiori, che supera fuori casa La San Marino Academy per 4-0; vittorie esterne anche per San Giovanni e Juvenes/Dogana che battono rispettivamente il Fiorentino per 2-0 e la Libertas per 1-0.

Questa sera la sfida Tre Penne-Faetano in diretta su San Marino Rtv a partire dalle 21.10.