18° Torneo San Marino Over 45: vittoria per i Gentleme's Pesaro. Incasso devoluto all'Associazione San Marino For The Children

Associazione Sammarinese Over 35 ha organizzato la 18^ edizione del “ Torneo San Marino Over 45” 3° Trofeo San Marino For The Children. 6 le squadre partecipanti divise in 2 Gruppi da 3. Il girone all'italiana si è disputato nella giornata di ieri con il Gruppo 1 vinto da Gentlemen's Pesaro 1970, il Gruppo 2 ha visto prevalere Amatori Calcio Magenta. Questa mattina la finale tra le due vincitrici dei due gironi ha visto la larga vittoria dei Gentleme's Pesaro su Amatori Calcio Magenta per 4 -0. L'Asco San Marino, secondo nel Gruppo 2, ha disputato la finale 3-4 posto, perdendola con i Fotball Amatori Roma per 3-0. Una due giorni dove a prevalere è stato lo spirito di aggregazione e la solidarietà: l'intero incasso infatti, oltre mille euro, verrà devoluto all'Associazione San Marino For The Children