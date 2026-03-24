19 i gol della 28° in attesa del recupero tra Teramo e Ostiamare

Il passo falso dell'Ancona in casa potrebbe costare caro, l'Ostiamare parte dallo 0-1 sul Teramo e le due squadre ripartiranno da quel risultato per il recupero della 15esima di ritorno sospesa per l'infortunio al direttore di gara. I dorici non sono andati oltre al pareggio con il Sora in casa. Non è bastato il vantaggio con Rovinelli. Fili, per il definitivo 1-1 tra Ancona e Sora.

E L'Ostiamare nel recupero supera di misura l'Unipomezia, il gol che permette ai laziali di restare in corsia di sorpasso lo realizza Cardella. Ostiamare – Unipomezia 1-0.

Il Teramo si carica per il recupero con l'Ostiamare infliggendo una severa lezione a domicilio all'Aquila nel derby abruzzese. Doppietta di Salustri intervallata dal gol di Pandolfi. Carpani nel recupero fissa il risultato. A L'Aquila, Teramo batte l'Aquila 3-1.

La classifica dice Ancona 65, Ostiamare 63 e Teramo 61 a giocarsi la promozione in C. L'Atletico Ascoli scavalca l'Aquila al quarto posto.

Nel derby marchigiano classico risultato all'inglese: Maio e Minicucci regolano la Maceratese. Atletico Ascoli batte Maceratese 2-0.

Poker per Notaresco contro la Sammaurese e per la Vigor Senigallia a Cattolica con il San Marino Calcio che non vince una partita dal 30 novembre. Le larghe vittorie di Notaresco e Vigor Senigallia consentono alle due squadre di viaggiare a 44 in scia play off. Notaresco batte Sammaurese 4-0, al Calbi di Cattolica, Vigor Senigallia batte San Marino 4-1.

Dietro l'unica squadra che corre è il Castefidardo terza vittoria nelle ultime cinque questa molto importante. Castelfidardo batte Chieti 1-0 decide Morais. Finiscono 0-0 Recanatese – Giulianova e Termoli - Fossombrone.







