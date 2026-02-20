CAMPIONATO SAMMARINESE 22^ Campionato: fari puntati su Tre Fiori – Tre Penne Si gioca domenica a Montecchio il match principale della 22° del campionato sammarinese. Tre Fiori – Tre Penne in diretta su San Marino RTV

Domenica a Montecchio ore 15 e in diretta su San Marino RTV il match principale della 22^ del campionato sammarinese: Tre Fiori – Tre Penne. La squadra di Girolomoni bloccata dal pareggio con la Folgore nell'ultimo turno, ha davanti a sé la grande possibilità di eliminare definitivamente una concorrente per lo scudetto. I biancoazzurri di Giovanni Bonini, a loro volta stoppati sul pareggio nell'ultima giornata, in chiave scudetto, sono di fronte all'ultima chiamata. Tre punti per sperare ancora, in tutti gli altri casi, considerando due concorrenti davanti come appunto Tre Fiori e Virtus dovranno pensare a garantirsi la miglior posizione play off. Pressione distribuita in egual modo su tutte e due le squadre. Il Tre Fiori sente il fiato sul collo della Virtus, impegnata sempre domenica alle 15 con il Faetano, match sulla carta nettamente alla portata dei nero/verdi, e come detto sul Tre Penne che sa perfettamente di non poter sbagliare. Una sfida tutta da seguire anche in diretta su San Marino RTV.

Il sabato della 22esima vedrà di fronte Fiorentino – Juvenes/Dogana; Pennarossa – Folgore (diretta su San Marino RTV) e La Fiorita – Libertas. Domenica completano il quadro: San Giovanni – Cailungo; Domagnano – Murata e Cosmos – San Marino Academy.

