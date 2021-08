23 agosto 1981: 40 anni fa l'esordio di Massimo Bonini

23 agosto 1981: esattamente 40 anni fa la Juventus affrontava in trasferta il Rimini Calcio nel primo turno di Coppa Italia 81/82. Al minuto 77 esce Domenico Marocchino al suo posto fa l'esordio con la maglia della Juventus il sammarinese Massimo Bonini. Un anniversario importante per il sammarinese più vincente di sempre in un club. 192 le partite, in otto stagioni, in maglia bianconera con la quale ha vinto tutto ciò che era possibile: tre titoli di campione d'Italia, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, poi l'exploit nelle stagioni 1984-85 con la conquista della Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale. Manca solo la Coppa Uefa, in cui raggiunse i quarti di finale nella stagione 1990-91 come capitano del Bologna.

Celebre l'aneddoto fra Gianni Agnelli e Platini. Fra il primo e il secondo tempo di una partita di campionato, l'avvocato entrò nello stanzone degli spogliatoi mentre il fuoriclasse francese, seduta, stava tranquillamente fumando una sigaretta. L’Avvocato gli disse sorridendo divertito: "Platini, ma lei fuma nell’intervallo di una partita?". "Avvocato, non si preoccupi se fumo io - rispose pronto il numero 10 - l’importante è che non fumi Bonini, che deve correre anche per me".