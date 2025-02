23° turno: Folgore-Virtus in diretta su RTV, La Fiorita contro il Cosmos

In una lotta scudetto fatta di infinite strisce utili delle contenenti, tocca al Castello di Serravalle provare a sparigliare le carte. A Montecchio c'è la sfida di cartello del turno tra la Virtus capolista e la Folgore terza, partita che domani potrete seguire in diretta, dalle 15, su San Marino RTV. Per quanto fuori dalla corsa al titolo, stante il -13 dalla vetta, quella di Falciano è una formazione in periodo positivo, con 10 punti in 4 gare e un solo ko nelle ultime 11, contro il San Giovanni. Avversario non semplice dunque per una Virtus che comunque, dalla sua, ha un ruolino positivo do oltre un girone, con 15 vittorie e due pari con la sua rivale, l'ancora imbattuta La Fiorita. Che spera in un inciampo della capolista per ridurre il -5: per i gialloblu, domani c'è il confronto con l'imprevedibile Cosmos, impelagato in zona spareggi, reduce dal ritorno al successo, ancora altalenante nei risultati ma che in gara secca, se preso bene, può sempre fare il colpaccio.

Il sabato è anche la giornata delle sfide per il 4° posto, corsa che vede 4 squadre racchiuse in 3 punti: c'è lo scontro diretto tra un Fiorentino in frenata – 2 punti in 4 turni – e un Tre Penne schiantatosi, dopo tre successi consecutivi, contro il Tre Fiori, attuale quarta forza e viceversa tornata a battere un colpo dopo due pari e un ko. Per i gialloblu c'è il Murata, reduce da due sconfitte, una a sorpresa col Cailungo e l'altra dopo aver fatto soffrire non poco la Virtus, passata solo alla fine. In campo domenica invece la quarta contendente per il quarto, la più in forma del gruppetto: ovviamente il San Giovanni, 4 vittorie e 2 pari in sei partite e atteso dal fanalino di coda Pennarossa, che contro il Fiorentino ha trovato il secondo successo del suo campionato.

I restanti tre sono incontri da medio-bassa classifica: per quel che riguarda le ultime due del lotto spareggi, sabato il Domagnano se la vede col Cailungo, domenica il Faetano affronta la Libertas; sempre domenica, San Marino Academy-Juvenes/Dogana mette in palio il terzultimo posto.