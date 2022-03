CAMPIONATO SAMMARINESE 24° match clou Libertas – Virtus 24° che si sviluppa in due giorni e Folgore – Pennarossa si gioca domani in posticipo alle 18

Folgore per scalare e acciuffare la quarta posizione che significherebbe play off diretti ed evitare così gli spareggi play off, Pennarossa per confermare quanto di buono fatto vedere in questo campionato. Partita che si giocherà domani alle ore 18. Alle 15 a Domagnano il match clou della giornata quello tra Libertas – Virtus. Anche qui c'è in ballo l'ambito quarto posto. Virtus a quota 32, Libertas 30. I granata di Borgo Maggore hanno la grande possibilità di operare il sorpasso, ma i nero/verdi di Acquaviva possono spedire definitivamente la Libertas agli spareggi e allontanarla dal quarto posto. Sempre alle 15 a Montecchio Domagnano – Murata e anche questo è un autentico spareggio per restare dentro le 12 che accederanno alla fase post season. Ad Acquaviva Juvenes/Dogana – Faetano con i serravallesi obbligati a vincere per accorciare la classifica e sperare di acciuffare almeno il dodicesimo posto. A Fiorentino si gioca San Giovanni – Tre Penne. La capolista potrebbe definitivamente allungare in attesa di quello che poi farà La Fiorita domenica ore 15 a Fiorentino contro il Cailungo. L'altra gara domenicale è quella tra Tre Fiori e Cosmos. Vediamo il quadro completo della 24°giornata: Libertas – Virtus; Domagnano – Murata; Juvenes/Dogana – Faetano, e Folgore – Pennarossa. Domenica Tre Fiori – Cosmos, e Cailungo – La Fiorita. Riposa il Fiorentino.

