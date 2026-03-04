SERIE D GIRONE F 2025-2026 26^ giornata: cade il Teramo, Ancona in testa da sola Sono 29 i gol realizzati nel 26esimo turno di Serie D Girone F. Continua la lotta al vertice tra Ancona, Ostiamare e Teramo divise da tre punti

L'Ancona si prende la testa della classifica rifilando un poker alla Maceratese nel derby marchigiano. Pratica già risolta nel primo tempo con la doppietta di Zini e il gol di Cericola. Il tris dei primi 45 mette i dorici in grande tranquillità e il poker nel finale di Teraschi chiude i giochi. Allo stadio Del Conero di Ancona, Ancona batte Maceratese 4-0. L'Ancona è tallonata dall'Ostiamare che con grande difficoltà batte il Castefidardo. Vantaggio dei laziali con Cardella, il pareggio è di Gallo. Il gol da partita e tre punti è ancora di Cardella che firma una doppietta fondamentale. Ostiamare – Castelfidardo 2-1. A San Mauro Mare succede quello che non ti aspetti. Cade il Teramo dopo 9 risultati utili. Sammaurese, che strappa tre punti giganteschi anche per sperare nei play out: Bertani e Merlonghi nei primi 45. Accorcia Njambe su rigore per il Teramo. Il definitivo tris è di Dimitri.

Al Macrelli di San Mauro, Sammaurese batte Teramo 3-1. L'Aquila in caduta libera passa anche il Sora con tre gol in sette minuti, tra il primo e il settimo del primo tempo, a certificare che i padroni di casa non sono proprio entrati in campo: doppietta di Tatti e Curatolo per il Sora. Nella ripresa piccola reazione d'orgoglio con Tourè e Sparacello, ma non basta. A l'Aquila, Sora batte l'Aquila 3-2. Pareggio tra Termoli e Vigor Senigallia. Romano per i padroni di casa, Urso per gli ospiti. Termoli – Vigor Senigallia 1-1. Il Giulianova infligge la terza sconfitta consecutiva al San Marino. In apertura Pertosa di testa. Raddoppio di Odianose. Gasperoni sui rigore per i biancoazzurri.

Al Calbi di Cattolica, Giulianova batte San Marino 2-1 Pareggio anche tra Notaresco e Fossombrone, con gli abruzzesi in 10 dal 43esimo del primo tempo. Conti per il vantaggio Fossombrone, Infantino su rigore per il Notaresco. Una delle squadre più in forma del girone è l'Unipomezia che va a vincere a Recanati. Amadio e De Santis fissano il risultato. A Recanati, Unipomezia batte Recanatese 2-0. E chiudiamo con una rimonta quella dell'Atletico Ascoli sul Chieti in vantaggio con Monsif. Maio per il pareggio. Minicucci per il sorpasso, Sbrissa per il tris. Ad Ascoli, Atletico Ascoli batte Chieti 3-1. Domenica la Serie D osserva la sosta, si torna in campo il 15 marzo.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: