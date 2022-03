CAMPIONATO 27° turno, spiccano Virtus-Pennarossa e Tre Fiori-Folgore In ballo la lotta per 3° e 4° posto. Tre Penne col Fiorentino, La Fiorita col Domagnano.

Spartiacque fondamentale per evitare il turno di spareggio, il quarto posto è in palio domenica, a Domagnano. La Virtus, attuale occupante, affronta il Pennarossa, che sta tre punti più sotto e punta all'aggancio. Non un dentro o fuori – 5 turni sono un'eternità – ma comunque una delle possibili porte scorrevoli per quello che è uno dei piazzamenti più sensibili della stagione regolare. A confronto, due squadre poco avvezze alla sconfitta: il Penna è in striscia utile da 11 turni – ma con solo 4 successi – mentre i neroverdi hanno un solo ko nelle ultime 14.

Di questo scontro diretto non può giovarne il Faetano – 6° a -4 dalla Virtus ma stavolta a riposo – ma può essere occasione di allungo per il Tre Fiori. 3° a +4, imbattuto da addirittura 16 partite e chiamato, sabato, all'altra sfida di cartello. L'avversario è la Folgore, campione in carica ma anche impantanata in una stagione difficile e in un momento difficile, scivolata a -8 dal 4° posto e capace di un solo successo nelle ultime 5. Tre Fiori che ha nel mirino anche le primissime posizioni di Tre Penne e La Fiorita, entrambe in campo sabato contro formazioni di metà classifica. La capolista è in frenata – 2 vittorie e 5 pari in 8 turni – e se la vede col Fiorentino, i gialloblu – che in caso di ko di Città sono a tiro di sorpasso in vetta – affrontano il Domagnano.

Tra le grandi o aspiranti tali, una Libertas in periodo grigio – 2 pari e 2 ko – cerca rilancio domenica contro la Juvenes/Dogana, bisognosa di punti se vuole accorciare sui playoff. Lontana 9 punti e chiusa da Murata e San Giovanni, in campo sempre domenica per un incrocio cruciale per interrompere le rispettive serie negative e consolidarsi in zona spareggi. Anche perché l'eventuale perdente – o ambedue in caso di X – rischiano di veder avvicinarsi il Cailungo, al momento primo degli esclusi: i rossoverdi sono a -6 e sabato giocano col Cosmos, ultimo a 5 punti, mai vincente e ormai fuori da tutto.

