CAMPIONATO SAMMARINESE 27° turno: Virtus-Cosmos in diretta su RTV, La Fiorita con l'Academy Spicca anche Tre Fiori-Murata, Tre Penne con la Folgore.

4 turni da giocare e sempre due punti a separare le contendenti per lo scudetto, Virtus e La Fiorita. Per la 27ª il duello a distanza va in scena il sabato e per il secondo turno in fila l'impegno sulla carta più arduo ce l'ha la capolista: superato con fatica il Murata, ora la Virtus se la deve vedere col Cosmos, partita che potrete seguire in diretta, dalle 15, su San Marino RTV.

Cosmos che fu la prima, esattamente un girone fa, a imporre lo stop ai neroverdi, sin lì a punteggio pieno e schiantati 3-0. Serravalle è quarta – con vista sul terzo posto – ma al di là della classifica è in piena preparazione playoff, unica via rimasta per accedere all'Europa. Fare uno scalpo importante sarebbe benzina fondamentale per cementare le certezze della squadra; anche considerando che, prima delle tre vittorie in fila, c'è stato un tris di scontri diretti con un solo punto fatto, striscia che ha cancellato ogni velleità di scudetto. Sul fronte Virtus, la novità importante è che si avvicina il rientro del giocatore più importante, Buonocunto: l'ex San Marino, ko nella sfida al vertice con La Fiorita, dovrebbe andare almeno in panchina.

Fiorita che, dopo il successo comodo sul Fiorentino, ha un altro turno teoricamente favorevole: c'è la San Marino Academy, già fuori da ogni discorso playoff. I gialloblu hanno recuperato Brighi, ma sono sempre a ranghi ridotti: tra gli altri, sicuri assenti Grassi, Zavoli, Ambrosini e Gasperoni.

Un altro incrocio d'altura è, invece, Tre Fiori-Murata, fino a mercoledì quinte insieme e ora, visto il ko dei bianconeri, quinta e sesta. Imponendo il pari a La Fiorita, i gialloblu hanno interrotto un periodo negativo, dando seguito alla ripartenza battendo il comunque poco temibile Cailungo.

Sempre sabato alle 15 c'è il Tre Penne, terzo, di fatto uscito dal discorso titolo e impegnato con la Folgore, in piena corsa per un posto diretto ai quarti dopo il successo sulla Juvenes/Dogana. Juvenes chiamata a difendere il 7° posto, che permette di evitare gli spareggi: alle 18:15 di sabato c'è da capitalizzare l'incrocio con la Libertas, tre ko filati e anche lei rimasta senza obiettivi. Corsa a evitare gli spareggi che comprende anche Fiorentino e Domagnano, in campo l'uno contro l'altro, e il San Giovanni, avversario del Cailungo. Queste ultime due partite si giocano domenica, come Pennarossa-Faetano.

