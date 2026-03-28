NAZIONALE 28 marzo 1986: 40 anni dalla prima Nazionale di San Marino La squadra guidata dal ct Giulio Cesare Casali giocava la prima partita della storia della nazionale del Titano contro il Canada Olimpico.

Alle 14:30 del 28 marzo 1986 l'arbitro Boschi di Parma fischia l'inizio. Non è una partita come tante, non è una sfida qualunque. È l'inizio di una storia, di una passione iniziata quarant'anni fa in un pomeriggio di primavera. Lontano nel tempo, vicino nel cuore di quegli 11 calciatori che per la prima volta hanno vestito il biancoazzurro di San Marino. C'è il talento di Marco Macina, che sembra danzare sul pallone.

"Fu organizzata questa partita e fu un evento importantissimo perché era la prima partita della Nazionale, c'era una grande mobilitazione, tutta la Repubblica ha partecipato a questo evento"

C'è anche Massimo Bonini, ma il giocatore della Juve non può scendere in campo, c'è uno scudetto da vincere, non si può rischiare. Ci sono volti e nomi di calciatori che quella maglia la indosseranno solo in quell'occasione. Come Claudio Maiani, il primo portiere della Nazionale o Dante Maiani, ex calciatore anche del Como. C'è anche chi quella maglia l'ha poi difesa anche da allenatore come Giampaolo Mazza, futuro ct di San Marino.

"Ricordo tanto entusiasmo perché, la prima volta di una Nazionale è un fatto straordinario, quindi ricordo che quella partita eravamo tutti molto tesi, anche se c'erano giocatori di categoria abituati a certe emozioni, invece quella partita era stata difficile da preparare"

La prima formazione, la prima volta dell'inno di San Marino anche per Montironi, Pedini, Venerucci, Canini, Albani, Gasperoni e Muccioli.

"Sicuramente una grande emozione, però presa con grande leggerezza, avevo 25 anni, era una partita di calcio, ma consapevoli di rappresentare un Paese e primo punto di partenza per quella che sarebbe stata una bellissima federazione di calcio"

Una giornata storica, con la squadra guidata dal presidente Giorgio Crescentini, ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti, appena qualche ora prima del calcio d'inizio. Un'emozione unica per chi, di quella Nazionale, è stato il primo ct.

"Un bell'esordio, con tutta la tribuna piena di gente, è stato un impegno gradevolissimo, incredibile per l'entusiasmo non solo mio, ma anche da parte di tutti, della federazione, degli spettatori"

Una storia lunga quarant'anni, partita da un sogno, fatto di orgoglio e passione, iniziato alle 14:30 del 28 marzo 1986.

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